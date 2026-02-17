Filippo Pagliardini ha segnato tre gol nel match di sabato a Montemarciano, portando il Lunano a una vittoria che lo allontana dalla Fano in classifica. La sua doppietta era già stata decisiva nel recupero del 14 gennaio contro il San Costanzo, e questa nuova tripletta fa sognare i tifosi della squadra. Pagliardini ha commentato:

Seconda tripletta stagionale del bomber del Lunano Filippo Pagliardini (foto). La prima nel recupero del 14 gennaio contro il San Costanzo, la seconda nel match di sabato a Montemarciano. Pagliardini guida tra l’altro la classifica marcatori del girone A del campionato di Promozione con 17 reti. Una carriera la sua, costellata da tante reti (258) e da belle prestazioni come quella di sabato a Montemarciano. "Grandissima vittoria – commenta Pagliardini – contro un squadra forte e in un campo difficile anche per le condizioni meteo, abbiamo approcciato benissimo la partita riuscendo a chiudere il primo tempo con un meritato doppio vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto la reazione della Montemarcianese ma siamo stati bravi a rimanere compatti e a sfruttare le occasioni avute chiudendo la partita, era fondamentale per noi ripartire con una vittoria dopo il pareggio casalingo con il Vismara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, il personaggio: seconda tripletta stagionale a Montemarciano e Fano distanziato. Pagliardini fa sognare il Lunano: "Questa vittoria vale doppio»

Il campionato di calcio amatoriale entra nella fase decisiva, con il Lunano in testa grazie alla vittoria della promozione e la corsa al titolo di campione d’inverno.

