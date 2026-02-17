Promozione il personaggio | seconda tripletta stagionale a Montemarciano e Fano distanziato Pagliardini fa sognare il Lunano | Questa vittoria vale doppio
Filippo Pagliardini ha segnato tre gol nel match di sabato a Montemarciano, portando il Lunano a una vittoria che lo allontana dalla Fano in classifica. La sua doppietta era già stata decisiva nel recupero del 14 gennaio contro il San Costanzo, e questa nuova tripletta fa sognare i tifosi della squadra. Pagliardini ha commentato:
Seconda tripletta stagionale del bomber del Lunano Filippo Pagliardini (foto). La prima nel recupero del 14 gennaio contro il San Costanzo, la seconda nel match di sabato a Montemarciano. Pagliardini guida tra l’altro la classifica marcatori del girone A del campionato di Promozione con 17 reti. Una carriera la sua, costellata da tante reti (258) e da belle prestazioni come quella di sabato a Montemarciano. "Grandissima vittoria – commenta Pagliardini – contro un squadra forte e in un campo difficile anche per le condizioni meteo, abbiamo approcciato benissimo la partita riuscendo a chiudere il primo tempo con un meritato doppio vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto la reazione della Montemarcianese ma siamo stati bravi a rimanere compatti e a sfruttare le occasioni avute chiudendo la partita, era fondamentale per noi ripartire con una vittoria dopo il pareggio casalingo con il Vismara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
