progetto toscana di google punta a face id in stile iphone su android e chromeos

Google ha annunciato Project Toscana, un progetto di riconoscimento facciale che mira a portare una funzione simile al Face ID di iPhone sui dispositivi Android e ChromeOS. La decisione deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza e l’usabilità, anche in condizioni di scarsa luce o di forte illuminazione. In pratica, Google vuole rendere più semplice sbloccare e autenticare i dispositivi Pixel e ChromeOS grazie a una tecnologia avanzata di riconoscimento del volto.
progetto toscana: riconoscimento facciale google contro face id di apple. La proposta affronta la principale criticità dell'attuale sistema di sblocco facciale sui Pixel: la dipendenza da una luce ottimale. Si predisponi una soluzione hardware avanzata capace di operare con la stessa efficienza anche in ambienti poco illuminati, mantenendo un design sobrio e non invadente.
Pixel project toscana migliora lo sblocco facciale e lo confronta con face id di iphoneIl Pixel Project toscana ha aggiornato il sistema di sblocco facciale, cercando di renderlo più preciso rispetto a Face ID di iPhone.
L'ennesima sfida di Google ad Apple ha un che di italiano, con Project ToscanaGoogle lavora a Project Toscana, nuovo sistema di sblocco col volto per Pixel e Chromebook pensato per funzionare anche al buio. Ecco cosa sappiamo. smartworld.it
