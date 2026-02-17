Google ha annunciato Project Toscana, un progetto di riconoscimento facciale che mira a portare una funzione simile al Face ID di iPhone sui dispositivi Android e ChromeOS. La decisione deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza e l’usabilità, anche in condizioni di scarsa luce o di forte illuminazione. In pratica, Google vuole rendere più semplice sbloccare e autenticare i dispositivi Pixel e ChromeOS grazie a una tecnologia avanzata di riconoscimento del volto.

Questa analisi evidenzia Project Toscana, l’iniziativa di Google dedicata al riconoscimento facciale che punta a potenziare i dispositivi Pixel e ChromeOS, offrendo prestazioni affidabili sia in ambienti luminosi sia in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo è proporsi come valida alternativa al Face ID di Apple. progetto toscana: riconoscimento facciale google contro face id di apple. La proposta affronta la principale criticità dell’attuale sistema di sblocco facciale sui Pixel: la dipendenza da una luce ottimale. Si predisponi una soluzione hardware avanzata capace di operare con la stessa efficienza anche in ambienti poco illuminati, mantenendo un design sobrio e non invadente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Progetto toscana di google punta a face id in stile iphone su android e chromeos

