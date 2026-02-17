Profumi che evocano memorie d' infanzia cara celeste nostalgia

Un profumo che richiama i ricordi dell'infanzia nasce dalla volontà di riscoprire le proprie radici e le emozioni di un tempo. Spesso, una fragranza capace di far rivivere momenti passati, come pomeriggi tra Barbie e compiti o una giornata al luna park tra zucchero filato e popcorn, diventa un modo per mantenere vivi quei ricordi. Questi profumi non sono solo un tuffo nel passato, ma un aiuto a rafforzare l’identità personale e affrontare il presente con maggiore serenità.

Profumi che evocano l'infanzia, un abbraccio confortevole Parliamo, in effetti di un mix di note confortanti, capaci di riportare nel dolce caos dell'infanzia: consideriamolo un upgrade del boom delle fragranze gourmand che appagano psicologicamente i sensi in questa nostra era ossessionata da Ozempic. Viviamo in un mondo che corre veloce. Così, spesso tra lavoro, impegni e responsabilità, sentiamo il bisogno di un rifugio emotivo. I profumi dell'infanzia offrono proprio questo: una pausa, un abbraccio invisibile, una carezza sul cuore. Sono fragranze comfort, che alleviano ansia e tensioni riportandoci a un'epoca in cui tutto era più semplice e gioioso.

Per San Valentino, la cantante italiana Laura Bianchi ha scelto di indossare un profumo che ricorda il suo primo grande amore, un’essenza floreale che ha risvegliato ricordi di gioventù.

