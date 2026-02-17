Professori fantasma | lavoravano come dipendenti ma pagati come autonomi scuola condannata

I professori fantasma lavoravano come dipendenti, ma venivano pagati come autonomi, e questa situazione ha portato alla condanna della scuola. La Corte d'appello di Perugia ha deciso che quegli insegnanti di lingue erano in realtà dipendenti a tutti gli effetti, ribaltando la sentenza di primo grado. Durante il processo, si è scoperto che alcuni di loro ricevevano compensi fra i 1.500 e i 2.000 euro al mese senza un contratto stabile.

La Corte d'appello civile accoglie il ricorso dell'Ispettorato: una scuola di lingue dovrà pagare le sanzioni per aver camuffato 128 rapporti di lavoro Erano partite Iva e collaboratori, ma lavoravano come dipendenti, eseguendo gli ordini del capo. Per questo motivo la Corte d'appello di Perugia ha ribaltato la sentenza di primo grado e stabilito che “quegli insegnanti di lingue erano dipendenti” a tutti gli effetti, dando ragione dall’ispettorato del lavoro. Il caso trae origine da un'ispezione del 2021 che portò alla luce, per la scuola di lingue, 128 violazioni per mancata comunicazione al centro per l'impiego di assunzioni di lavoratori subordinati e per la mancata consegna delle lettere di assunzione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

