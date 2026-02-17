Professore preso a schiaffi così la scuola diventa un ring | Sintomo di una regressione civile
Un insegnante dell’istituto ‘Einaudi’ di Foggia è stato colpito con uno schiaffo dal padre di una studentessa, un episodio che ha provocato molte polemiche. La scena si è svolta davanti a studenti e insegnanti, trasformando la scuola in un vero e proprio campo di battaglia. La lite si è scatenata dopo un confronto sulla condotta della ragazza, portando a una violenza inattesa e grave.
Il caso del docente dell'istituto ‘Einaudi’ di Foggia, vittima di un'aggressione da parte del padre di una sua alunna, ha destato grande scalpore e indignazione. Un episodio sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri: “Un episodio che ci colpisce profondamente, soprattutto perché avvenuto davanti ai ragazzi”, ha commentato a FoggiaToday il dirigente scolastico Lanfranco Barisano. “Non è solo un fatto di cronaca nera. È il sintomo di una regressione civile che sta trasformando le nostre scuole in ring per frustrazioni personali. Quando il perimetro scolastico smette di essere un luogo sacro della formazione e diventa teatro di aggressioni, a fallire non è solo il singolo individuo, ma l’intero patto educativo tra Stato e Famiglia”, è il commento dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Mimmo Di Molfetta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
