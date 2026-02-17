produttori di energia delusi dal dl bollette

I produttori di energia si sono opposti alla bozza del decreto Bollette, arrivata in vista del Consiglio dei ministri di domani. La proposta prevede un rimborso della quota Ets ai termoelettrici, che potrebbe ridurre i costi all’ingrosso, ma mette a rischio i profitti di idroelettrico e fotovoltaico. Questi settori temono che la misura possa indebolire gli investimenti futuri.

Gli operatori di rinnovabili non apprezzano la bozza del decreto atteso domani in cdm. Il rimborso della quota Ets ai termoelettrici abbasserà il prezzo all'ingrosso ma rischia di abbattere i margini di idroelettrico e fotovoltaico, con effetti negativi sugli investimenti. L'atteso decreto bollette dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri, ma le ultime bozze circolate non piacciono alla Borsa e a molti produttori di energia elettrica. Il decreto prevede diversi punti, tra cui un contributo a copertura del costo di acquisto dell'energia elettrica per famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro e un meccanismo per agevolare la stipula di contratti di lungo termine tra produttori da fonti di energia rinnovabile e imprese consumatrici.

