Processo per l’omicidio di Sharon La difesa | rianalisi delle prove

L’avvocato Tiziana Bacicca ha presentato un approfondimento sulle prove nel processo contro Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni. La difesa ha depositato una memoria di 34 pagine prima dell’udienza del 25 febbraio in Corte d’Assise, cercando di riesaminare ogni dettaglio raccolto dagli inquirenti. Sharon Verzeni è stata uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, e il suo omicidio ha sconvolto la comunità locale. La strategia difensiva mira a mettere in discussione le prove raccolte contro Sangare

In vista della prossima udienza, fissata il 25 febbraio in Corte d'Assise, l'avvocato Tiziana Bacicca, che difende Moussa Sangare, imputato per l' omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, ha depositato una memoria di 34 pagine, nella quale "rianalizza tutti gli elementi di prova" contenuti nel corposo fascicolo. In aula l'avvocata avrà modo di illustrare la memoria e il pm Emanuele Marchisio potrà replicare, altrimenti i giudici si riuniranno in camera di consiglio per emettere la sentenza. Lo scorso 19 gennaio, infatti, l'avvocato Bacicca aveva chiesto alla Corte presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Alberto Longobardi) i termini a difesa per potersi studiare gli atti processuali, "essendo subentrata la mia nomina solo il 13 gennaio scorso".