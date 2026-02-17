Probabili formazioni Milan-Como | tutti i dubbi di Allegri Rabiot out ma torna Leao dal 1?

Qui Milan - Allegri recupera Alexis Saelemaekers, che entra dunque in ballottaggio con Zachary Athekame per il ruolo di esterno destro del suo 3-5-2. In difesa, spinge per una maglia Koni De Winter: uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic potrebbe lasciargli il posto. A centrocampo, squalificato Adrien Rabiot, è ballottaggio tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek per una maglia da titolare. In attacco, tornerà titolare Rafael Leão. Al suo fianco, presumibilmente, Christopher Nkunku ma non si escludono sorprese. Qui Como - Fàbregas dovrà fare a meno dello squalificato Álvaro Morata, ex della partita e ha un dubbio sulla trequarti: a destra, infatti, potrebbe scendere in campo Mërgim Vojvoda nel caso in cui il tecnico spagnolo volesse giocare leggermente più coperto oppure Jesús Rodríguez qualora, invece, gli ospiti volessero impostare una partita offensiva sin da subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri deve decidere chi schierare tra i titolari nel recupero di domani sera a San Siro, a causa di alcuni dubbi in difesa e a centrocampo.

Domani alle 20:00 all'Al-Awwal Park di Riyadh si disputa la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

