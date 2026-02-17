Priore di Camaldoli cella monastica non è luogo dove usare streaming o social
Il priore di Camaldoli, Marco Rossi, ha spiegato che la cella monastica non è un luogo adatto per guardare film o usare i social. Rossi ha sottolineato che piattaforme come Netflix, Instagram e TikTok, pensate per catturare l’attenzione e creare dipendenza, devono essere evitati anche per mantenere uno stile di vita semplice e sobrio. Ha aggiunto che l’uso continuo di internet rischia di ridurre la pratica della vita monastica a una formalità, dove si rimane in cella senza vivere veramente il suo significato. Rossi ha anche ricordato che la cella serve a concentrarsi sulla preghiera e sulla meditazione, non a distrarsi
Arezzo, 17 febbraio 2026 – « La cell a non è il luogo dove guardare film individualmente: Netflix e altre piattaforme di streaming online, così come social come Instagram e TikTok, pensate appositamente per dare dipendenza, penso siano da evitare assolutamente, anche per una questione di povertà e sobrietà», «l'uso dei social e di internet rischia di trasformare la pratica della cella in un mero formalismo», e cioè «rimanere in cella senza vivere seriamente ciò che lo spazio della cella implica». Così don Matteo Ferrari, 51 anni, monaco da quando aveva 27 anni e oggi priore generale della Congregazione camaldolese dell'ordine di San Benedetto, a capo anche del monastero di Camaldoli, nelle foreste casentinesi, nel Comune di Poppi ( Arezzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it
