Priore di Camaldoli cella monastica non è luogo dove usare streaming o social

Arezzo, 17 febbraio 2026 – « La cell a non è il luogo dove guardare film individualmente: Netflix e altre piattaforme di streaming online, così come social come Instagram e TikTok, pensate appositamente per dare dipendenza, penso siano da evitare assolutamente, anche per una questione di povertà e sobrietà», «l'uso dei social e di internet rischia di trasformare la pratica della cella in un mero formalismo», e cioè «rimanere in cella senza vivere seriamente ciò che lo spazio della cella implica». Così don Matteo Ferrari, 51 anni, monaco da quando aveva 27 anni e oggi priore generale della Congregazione camaldolese dell'ordine di San Benedetto, a capo anche del monastero di Camaldoli, nelle foreste casentinesi, nel Comune di Poppi ( Arezzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

