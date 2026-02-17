Primo soccorso veterinario e come praticarlo ce lo insegna l' associazione Le impronte di Stitch

L’associazione “Le impronte di Stitch” organizza un corso di primo soccorso veterinario, sabato 21 febbraio, alle 15, perché molte persone non sanno come intervenire quando il loro cane si sente male. In questa occasione, i volontari insegnano le tecniche di base per aiutare gli animali in emergenza. Un esempio concreto riguarda come fermare un’emorragia o riconoscere i segnali di sofferenza.

ANCONA – Se il tuo cane si sentisse male, sapresti come aiutarlo? L'associazione "Le impronte di Stitch" organizza un corso di primo soccorso veterinario, sabato 21 febbraio, a partire dalle 15. Alla fine del corso sarà fornito a tutti un attestato di partecipazione; relatore la dottoressa Pamela Pirani della clinica di San Biagio. L'iniziativa si terrà alla Sala Civica di via Flavia 2, sopra il centro giovanile Ponterosso, a fianco all'Officina della musica di Ancona. I posti sono limitati e le iscrizioni sono possibili al 380 19 81 589.

