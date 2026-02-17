La Juventus ha deciso di schierare Weston McKennie come centravanti per gli spareggi di Champions League a Istanbul, dopo che l’attaccante principale si è infortunato durante l’allenamento. La scelta nasce dalla necessità di trovare una soluzione immediata per la partita di domani, con l’allenatore che ha testato diverse alternative nel ritiro di Torino. La notizia si diffonde subito, mentre i tifosi si preparano a seguire la sfida decisiva contro il Galatasaray.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, introduce i temi principali di Galatasaray-Juventus, partita di andata dei playoff della Champions League 2025-2026 in programma alle ore 18:45 a Istanbul (Turchia). Nella fila dei bianconeri di Luciano Spalletti sarà assente per infortunio Jonathan David, quindi, in casa dei giallorossi di Victor Osimhen, sarà Weston McKennie il centravanti - improvvisato ma non troppo - della compagine bianconera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Spareggi Champions: Juventus a Istanbul con McKennie centravanti”

