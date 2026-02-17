Il prezzo del gas al metro cubo oggi è aumentato a causa delle tensioni sul mercato europeo. Questa variazione influenzerà sicuramente le bollette di molte famiglie e aziende. I consumatori devono monitorare i cambiamenti per gestire meglio i costi energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare in modo più preciso l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale della materia prima gas, come si compone la tariffa e quanto può incidere sulla spesa mensile delle famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (riferito all’ultimo valore disponibile, settembre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.