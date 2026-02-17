Previsto un intervento di disinfestazione contro la processionaria a Montesilvano

A Montesilvano, tra la notte di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, verranno eseguiti interventi di disinfestazione contro la processionaria del pino, a causa della presenza crescente di queste larve che minacciano gli alberi cittadini. L’operazione coinvolgerà tutte le zone del comune, per proteggere gli spazi verdi e i residenti.

Intervento di disinfestazione a Montesilvano quando nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio verranno effettuati interventi di disinfestazione mirata contro la processionaria del pino in tutto il territorio comunale.?Le operazioni, curate dalla ditta Ambi Q, si svolgeranno secondo il seguente calendario:?dalle ore 23 di martedì 17 alle ore 6 di mercoledì 18 febbraio a contrasto alla Processionaria del pino per la tutela del verde e della salute pubblica.?Per garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento del servizio, si invita la cittadinanza a seguire queste semplici prescrizioni: chiudere le finestre e le porte degli edifici, non esporre all'esterno sostanze alimentari o indumenti (bucato), svuotare i sottovasi delle piante posizionati su balconi o giardini.

