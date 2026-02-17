Preservativi gratis nelle scuole Magi sfida il tabù | servono contraccettivi free per arginare il +83% di gonorrea

Da orizzontescuola.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Magi di +Europa ha deciso di promuovere la consegna gratuita di preservativi nelle scuole, motivato dall’aumento dell’83% dei casi di gonorrea. La scelta deriva dall’esperienza positiva delle Olimpiadi, dove sono stati distribuiti contraccettivi per sensibilizzare i giovani. Magi insiste sull’importanza di offrire strumenti pratici e accessibili per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili.

Riccardo Magi (+Europa) propone la distribuzione gratuita di profilattici nelle scuole, citando il successo dell'iniziativa olimpica. La richiesta risponde all'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità: nel 2023 le diagnosi di gonorrea sono aumentate dell'83% e quelle di sifilide del 25%, colpendo prevalentemente la fascia d'età 15-24 anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Milano-Cortina: Magi, 'bene preservativi gratis, ora anche nelle scuole'

Leggi anche: Liguria: bocciati gli assorbenti gratis nelle scuole, via libera ai preservativi a prezzo calmierato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Preservativi gratis a scuola come alle Olimpiadi Milano-Cortina: per Magi (Più Europa) servirebbero a prevenire gravidanze indesiderate; Sesso alle Olimpiadi Invernali: preservativi gratis per gli atleti col brand Regione Lombardia. Magi: Ora Fontana li porti nelle scuole; Striscia la notizia: Longinotti: Preservativi gratis in tutti i bar di Milano Video; Dai preservativi gratis all'adozione di piante: curiosita' olimpiche - Short Video.

Milano-Cortina: Magi, 'bene preservativi gratis, ora anche nelle scuole'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Leggo che al villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis secondo una prassi ... iltempo.it