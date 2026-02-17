Preservativi gratis nelle scuole Magi sfida il tabù | servono contraccettivi free per arginare il +83% di gonorrea

Riccardo Magi di +Europa ha deciso di promuovere la consegna gratuita di preservativi nelle scuole, motivato dall’aumento dell’83% dei casi di gonorrea. La scelta deriva dall’esperienza positiva delle Olimpiadi, dove sono stati distribuiti contraccettivi per sensibilizzare i giovani. Magi insiste sull’importanza di offrire strumenti pratici e accessibili per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili.

Riccardo Magi (+Europa) propone la distribuzione gratuita di profilattici nelle scuole, citando il successo dell'iniziativa olimpica. La richiesta risponde all'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità: nel 2023 le diagnosi di gonorrea sono aumentate dell'83% e quelle di sifilide del 25%, colpendo prevalentemente la fascia d'età 15-24 anni.