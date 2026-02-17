Presentato il piano di Crosetto per ridisegnare le Forze armate
Guido Crosetto ha assistito alla presentazione del nuovo piano di riorganizzazione delle Forze armate, che mira a rinnovare l'intera struttura militare italiana. La proposta, illustrata presso lo Stato Maggiore della Difesa, punta a snellire i comandi e potenziare le capacità operative, con l’obiettivo di adattare le forze alle minacce attuali. Tra le novità, si prevede una maggiore integrazione tra i vari settori militari e un rafforzamento delle tecnologie digitali.
Presso lo Stato Maggiore della Difesa è stato presentato al ministro della Difesa Guido Crosetto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze armate, destinato a costituire la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare. Il documento è il risultato dei lavori del Comitato strategico promosso dal ministro e apre ora alla fase di traduzione normativa. Una riforma strutturale e di lungo periodo. La proposta recepisce l’indirizzo delineato dal titolare del dicastero e si configura come una riforma complessiva e strutturale, di natura tecnica e operativa, volta ad adeguare lo strumento militare al mutato contesto geopolitico, rafforzandone capacità, resilienza ed efficacia nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net
Difesa, presentato a Crosetto modello di riorganizzazione delle Forze Armate
Il ministro della Difesa Crosetto ha ricevuto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, ideato dal Comitato di esperti.
Il piano di Italia e Ue: usare l’immigrazione per riunire le Forze armate libiche
L’Italia e l’Unione Europea stanno sviluppando un piano strategico volto a utilizzare l’immigrazione come leva per rafforzare la collaborazione con le Forze armate libiche, in particolare con quelle della Libia orientale, alleata della Russia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
