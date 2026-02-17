presentato il piano di crosetto per ridisegnare le forze armate

Guido Crosetto ha assistito alla presentazione del nuovo piano di riorganizzazione delle Forze armate, che mira a rinnovare l'intera struttura militare italiana. La proposta, illustrata presso lo Stato Maggiore della Difesa, punta a snellire i comandi e potenziare le capacità operative, con l’obiettivo di adattare le forze alle minacce attuali. Tra le novità, si prevede una maggiore integrazione tra i vari settori militari e un rafforzamento delle tecnologie digitali.

Presso lo Stato Maggiore della Difesa è stato presentato al ministro della Difesa Guido Crosetto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze armate, destinato a costituire la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare. Il documento è il risultato dei lavori del Comitato strategico promosso dal ministro e apre ora alla fase di traduzione normativa. Una riforma strutturale e di lungo periodo. La proposta recepisce l’indirizzo delineato dal titolare del dicastero e si configura come una riforma complessiva e strutturale, di natura tecnica e operativa, volta ad adeguare lo strumento militare al mutato contesto geopolitico, rafforzandone capacità, resilienza ed efficacia nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il ministro della Difesa Crosetto ha ricevuto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, ideato dal Comitato di esperti.

