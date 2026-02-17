Premio Catalani | inaugurazione mostra e finalisti

Il Premio Catalani parte il 21 febbraio e si concluderà il 27, dopo aver attratto numerosi artisti da diverse nazioni. La mostra inaugurale si apre nel cuore di Messina, a pochi passi dalla storica Chiesa dei Catalani, e presenta le opere dei finalisti scelti tra oltre 200 candidati. Mamy Costa, che ha ideato e organizzato l’evento, ha deciso di dedicare questa edizione alle nuove tendenze dell’arte contemporanea. La galleria Spazio Macos, situata in una zona strategica della città, ospita le prime esposizioni dei finalisti, che hanno già ricevuto grande interesse sui social.

Mutuando la frase "i am 'in' my work" di Jackson Pollock - di cui il 70° anniversario della morte - è possibile individuare il tema della sesta edizione del Premio Internazionale Catalani: coniugare l'essere con il fare. Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17,30, presso la Galleria Spazio Macos saranno inaugurate la mostra e la videoesposizione delle opere finaliste in presenza e in forma virtuale alla sesta edizione del Premio Internazionale Catalani 2026, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con A.