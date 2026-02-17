Arianna Ravelli, vicedirettrice della Gazzetta dello Sport con delega al digitale, ha vinto il premio

Arianna Ravelli, vicedirettrice con delega al digitale della Gazzetta dello Sport - prima donna a ricoprire questo ruolo nei 130 anni di storia della testata – riceverà il prossimo 25 giugno in Piazza di Spagna a Roma il premio Internazionale di Giornalismo GBiagio Agnes nel settore del giornalismo sportivo. Il riconoscimento è dedicato alla memoria del giornalista e direttore generale della Rai, scomparso nel 2011. La giuria presieduta da Gianni Letta, ha decretato anche gli altri vincitori del premio, giunto alla edizione numero 18. Tra loro, Paolo Bricco, inviato de Il Sole 24 Ore, che riceverà il Premio Carta Stampata, il Premio Inviati sarà assegnato a Giovan Battista Brunori, responsabile dell’Ufficio Rai per il Medio Oriente a Gerusalemme e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera, il Premio Corrispondenti andrà a Rosalba Castelletti di Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset, il Premio Speciale Libertà di Stampa sarà consegnato al quotidiano La Stampa, nella persona del direttore Andrea Malaguti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premio "Biagio Agnes" per il giornalismo sportivo alla nostra Arianna Ravelli

La giuria del Premio Biagio Agnes ha deciso i vincitori del 2026, a causa della loro eccellenza nel giornalismo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi questa sera, sono stati annunciati i nomi dei vincitori della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes, dedicato a giornalisti e professionisti dell’informazione.

