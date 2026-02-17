Paolo Bricco ha vinto il Premio Agnes 2026 per la sua eccellente copertura sulla carta stampata. La giuria, guidata da Gianni Letta, ha deciso i vincitori della XVIII edizione del riconoscimento internazionale di giornalismo. Tra le motivazioni, si evidenzia la qualità delle sue inchieste pubblicate negli ultimi mesi.

La giuria del Premio internazionale di giornalismo, informazione e comunicazione “Biagio Agnes”, presieduta da Gianni Letta, ha scelto i vincitori della XVIII edizione. La Cerimonia di premiazione della manifestazione - promossa dalla Fondazione Biagio Agnes - è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. Dall’analisi economica allo sguardo internazionale, dalla trasformazione digitale all’intrattenimento televisivo, dalla divulgazione scientifica alla creatività fino all’impegno per la libertà di stampa e l’attenzione ai giovani: un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Premio Agnes, ecco i vincitori 2026. Riconoscimento a Paolo Bricco per la carta stampata

