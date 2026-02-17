Preghiera del mattino 17 Febbraio 2026 | Rafforza la mia fede

Il 17 febbraio 2026, una preghiera mattutina chiede di rafforzare la fede, un gesto che molti praticano quotidianamente. Questo giorno, il focus cade sulla devozione agli angeli, e le persone si riuniscono fin dal mattino per chiedere la protezione dei loro custodi celesti. Nei gruppi di preghiera, si sente forte l’intenzione di camminare sicuri sotto la loro guida luminosa.

Il martedì onoriamo la devozione agli angeli: uniamoci in preghiera sin dal mattino per invocare la protezione dei nostri custodi celesti e camminare sicuri nella loro luce. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Effondi, Padre buono, il Tuo Spirito su di noi: la sua voce interiore ci guidi in questo nuovo giorno ad alzare i nostri occhi alla Provvidenza Tua che sempre ci previene. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

