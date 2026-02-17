Prato celebra il Capodanno cinese con una serie di eventi che durano una settimana, iniziata il 17 febbraio 2026. La città si anima con sfilate, spettacoli e attività culturali per accogliere l’anno del Cavallo di fuoco. Le strade si riempiono di colori vivaci e di musiche tradizionali, attirando centinaia di partecipanti e visitatori.

Prato, 17 febbraio 2026 – Una settimana di festa, cultura e tradizione per salutare l’ingresso nell’ anno del Cavallo di fuoco. A Prato, che ospita una delle comunità cinesi più grandi d’Europa, il Capodanno cinese si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’anno, simbolo di dialogo e integrazione culturale. Le celebrazioni sono iniziate lunedì 16 febbraio alle 17 in punto, quando il suono della campana del tempio buddista Pu Hua Si ha dato inizio al nuovo anno, in perfetta sincronia con la mezzanotte di Pechino. capodanno cinese al tempio buddista Gli incontri culturali. Il programma, promosso dall ’Associazione buddista della comunità cinese in Italia, con la collaborazione del Comune di Prato, prevede mostre, iniziative culturali e visite guidate per immergersi nella cultura cinese, tra tradizioni millenarie e contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato festeggia il Capodanno cinese: è l’anno del Cavallo di fuoco. Ecco il programma delle sfilate

Capodanno cinese, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: cosa rappresenta, come si calcola e come si festeggia (anche a Milano e Prato)Il Capodanno cinese del 17 febbraio segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco, un evento importante che celebra il passaggio di un ciclo zodiacale e coinvolge molte comunità.

Capodanno cinese 2026 apre l'anno del Cavallo di Fuoco, cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraioIl Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l’anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.