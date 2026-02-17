Pratica e sviluppo delle facoltà mentali
Sabato 21 febbraio a Padova, un evento dedicato a migliorare le capacità mentali nasce dall’esigenza di aiutare le persone a potenziare concentrazione, memoria e volontà. Durante l’incontro si discuterà di come le azioni automatiche influenzano la nostra vita quotidiana e di come allenare la mente per assumere un ruolo più attivo nelle decisioni di ogni giorno. Un’occasione per scoprire tecniche pratiche e strategie utili per stimolare le facoltà cerebrali.
A Padova un incontro per allenare la mente: come sviluppare concentrazione, memoria e volontà. Quante azioni compiamo ogni giorno in automatico? E quanto spazio lasciamo, invece, alla volontà consapevole? Sabato 21 febbraio a Padova si terrà l'incontro "Pratica e sviluppo delle facoltà mentali", un appuntamento dedicato a chi desidera rafforzare attenzione, memoria, capacità di visualizzazione e autocontrollo. Al centro della conferenza vi sarà il cosiddetto Centro frontale, descritto come il punto funzionale legato alla mente e alla regolazione delle facoltà mentali.
