Pprogetto Florida' s Turnpike Lane Gruppo Webuild apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni

Lane, parte del Gruppo Webuild, ha inaugurato 11 km di nuove corsie sulla Florida's Turnpike a causa di un forte aumento di traffico che mette sotto pressione l’autostrada. La strada, che collega le aree turistiche e le località più frequentate della Florida centrale, ora può accogliere un numero maggiore di veicoli senza congestioni. La realizzazione si è conclusa con largo anticipo rispetto ai piani originali, riducendo i disagi per gli automobilisti e migliorando la viabilità nella zona.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Nella Florida centrale, dove il sistema autostradale deve gestire oltre 100 milioni di visitatori all'anno, Lane (Gruppo Webuild) ha aperto al traffico 11 chilometri di nuove corsie nell'ambito del progetto di ampliamento della Florida's Turnpike, con quasi tre anni di anticipo (1.020 giorni) rispetto al programma originario. Lo comunica il gruppo in una nota. L'efficienza registrata sul progetto, si legge, è il frutto di una riorganizzazione strategica delle attività che Lane sta sempre più utilizzando nei diversi progetti in corso. La società ha infatti abbandonato il tradizionale approccio sequenziale di costruzione per adottare un modello di gestione modulare e in parallelo delle squadre di lavoro che riduce al minimo i tempi di realizzazione, garantendo al contempo flussi di approvvigionamento costanti attraverso hub logistici mobili.