Posizioni economiche ATA prove finali diverse tra prima e seconda posizione | quesiti calibrati per profilo e competenze

Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir, ha spiegato che le prove finali per le nuove posizioni economiche ATA variano tra prima e seconda posizione, con quesiti studiati per testare competenze diverse. La differenza si riflette nei contenuti e nel livello di difficoltà delle domande, che sono stati adattati alle responsabilità di ogni ruolo. La verifica si svolge dal 23 al 27 febbraio, coinvolgendo numerosi assistenti amministrativi e tecnici. La diretta di approfondimento del 13 febbraio su Orizzonte Scuola ha illustrato nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove.

In vista delle prove finali per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir.