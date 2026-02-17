Portobello intervista a Valeria Marini | La storia di Enzo Tortora meritava di essere raccontata Alfonso Signorini? Sono stata una delle poche a difenderlo la verità verrà a galla

Valeria Marini ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza nel progetto “Portobello” di HBO Max, diretto da Marco Bellocchio, spiegando che la storia di Enzo Tortora meritava di essere raccontata. Durante l’intervista, ha ricordato come abbia difeso pubblicamente Alfonso Signorini, che in passato era stato coinvolto in polemiche. Marini ha aggiunto che presto la verità su quei fatti uscirà fuori.

Valeria Marini torna a recitare in un progetto di respiro internazionale, la serie "Portobello" di HBO Max diretta da Marco Bellocchio. L'annuncio della sua partecipazione aveva destato curiosità in particolare riguardo al suo ruolo. La showgirl ha partecipato in un piccolo cameo nei panni di Moira Orfei. Moira Orfei entrò indirettamente nella storia giudiziaria di Enzo Tortora per via di una missiva che scelse di rendere pubblica: l'artista aveva infatti invitato il celebre presentatore a partecipare a uno spettacolo organizzato non lontano dalla struttura carceraria in cui si trovava detenuto.