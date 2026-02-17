Porto Recanati nuova farmacia comunale per Montarice | prelazione richiesta per 3.500 residenti in zona carente

A Porto Recanati, il Comune ha richiesto la prelazione per aprire una nuova farmacia a Montarice, un quartiere dove vivono circa 3.500 persone e dove manca un servizio sanitario adeguato. La decisione nasce dalla necessità di garantire un punto di assistenza più vicino alle case dei residenti, molti dei quali si spostano già da tempo in altri quartieri per trovare farmaci e consulenze. La città ha avviato ufficialmente la procedura, puntando a risolvere una problematica che si trascina da anni.

Porto Recanati punta a una nuova farmacia per Montarice: il Comune chiede la prelazione per 3.500 residenti. Il Comune di Porto Recanati, nelle Marche, ha espresso l'intenzione di aprire una nuova farmacia comunale nel quartiere di Montarice, una zona che serve circa 3.500 persone. La giunta comunale ha presentato domanda di prelazione a seguito di un bando regionale per aree carenti, attendendo ora la conferma degli organi competenti. L'obiettivo è migliorare l'accesso ai servizi sanitari, alleggerendo la pressione sulla farmacia comunale esistente e sulle farmacie private della città.