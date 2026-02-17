Polemica sul parco urbano Lolli-Notarbartolo | Il masterplan non esiste commissione Urbanistica estromessa

La polemica sul parco urbano Lolli-Notarbartolo nasce dal fatto che il progetto non è stato presentato alla commissione Urbanistica. La mancanza di coinvolgimento ha generato critiche da parte dei consiglieri, che chiedono trasparenza e confronto prima di procedere. A denunciare la questione è stato un membro della commissione, spiegando che il piano manca di una fase di discussione ufficiale. Intanto, i cittadini si chiedono come si possa procedere senza un piano condiviso e ufficiale.

L'opposizione attacca Carta: "Narrazione falsa nel tentativo di legittimare decisioni già assunte altrove". Nel mirino pure il consigliere Rini: "Si è rifiutato di difendere l'organismo che presiede, esprimiamo formale e totale sfiducia politica". La replica dell'assessore: "Coinvolgimento a valle dell'accordo con Regione e Rfi, solo ora c'è la certezza dei fondi per redigere il progetto" Il masterplan del parco urbano lungo l'asse Lolli-Malaspina-Notarbartolo? "Non è stato condiviso con la commissione Urbanistica. Anzi, lo stesso assessore Carta ha ammesso che, nei termini dichiarati pubblicamente, di fatto non esiste".🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo riqualificata: 13 milioni di euro per un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo.Palermo ha deciso di investire 13 milioni di euro per creare un parco urbano tra le stazioni di Lolli e Notarbartolo, dopo aver approvato il progetto di riqualificazione.

Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo: verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesseUna proposta di creare un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo nasce dall’esigenza di riqualificare le zone ferroviarie abbandonate.

