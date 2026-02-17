Polemica sul parco urbano Lolli-Notarbartolo | Il masterplan non esiste commissione Urbanistica estromessa
La polemica sul parco urbano Lolli-Notarbartolo nasce dal fatto che il progetto non è stato presentato alla commissione Urbanistica. La mancanza di coinvolgimento ha generato critiche da parte dei consiglieri, che chiedono trasparenza e confronto prima di procedere. A denunciare la questione è stato un membro della commissione, spiegando che il piano manca di una fase di discussione ufficiale. Intanto, i cittadini si chiedono come si possa procedere senza un piano condiviso e ufficiale.
Palermo riqualificata: 13 milioni di euro per un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo.Palermo ha deciso di investire 13 milioni di euro per creare un parco urbano tra le stazioni di Lolli e Notarbartolo, dopo aver approvato il progetto di riqualificazione.
Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo: verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesseUna proposta di creare un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo nasce dall’esigenza di riqualificare le zone ferroviarie abbandonate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
