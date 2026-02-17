Podismo In duemila alla ’Caretera’ L’azzurro Marazzoli vince la competitiva

Oltre 2000 podisti hanno invaso Rubiera per la 44ª edizione della " Caretera " che ha visto una gara competitiva e tre percorsi non competitivi. La prova agonistica su km 10 ha visto il successo dell’azzurro Mattia Marazzoli (Corradini Rubiera) in 30’42’’ che ha rincorso e superato intorno al settimo chilometro la coppia al comando formata da Thomas Sorci e Alessandro Pasquinucci, nell’ordine al traguardo in 30’54’’ e 31’10’’. Quarto Manuel Cecchini della Sportinsieme Castellarano in 32’07’’, su Giuseppe Castiello e Saimir Xhemalaj (Atl. Reggio). Tra le ragazze, Sofia Cafasso (Corradini) ha fatto gara a sé, vincendo in 35’52’’ su Fiorenza Pierli (Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Marco Marazzoli ha stabilito un nuovo record alla Carettera di Rubiera, fermando il cronometro a un tempo mai raggiunto prima in questa gara.

