Podismo In duemila alla ’Caretera’ L’azzurro Marazzoli vince la competitiva
Oltre 2000 podisti hanno invaso Rubiera per la 44ª edizione della " Caretera " che ha visto una gara competitiva e tre percorsi non competitivi. La prova agonistica su km 10 ha visto il successo dell’azzurro Mattia Marazzoli (Corradini Rubiera) in 30’42’’ che ha rincorso e superato intorno al settimo chilometro la coppia al comando formata da Thomas Sorci e Alessandro Pasquinucci, nell’ordine al traguardo in 30’54’’ e 31’10’’. Quarto Manuel Cecchini della Sportinsieme Castellarano in 32’07’’, su Giuseppe Castiello e Saimir Xhemalaj (Atl. Reggio). Tra le ragazze, Sofia Cafasso (Corradini) ha fatto gara a sé, vincendo in 35’52’’ su Fiorenza Pierli (Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Podismo. Marazzoli da record alla Carettera. Ottimo argento di Fiorenza Pierli
Marco Marazzoli ha stabilito un nuovo record alla Carettera di Rubiera, fermando il cronometro a un tempo mai raggiunto prima in questa gara.
Pagelle gigante Kronplatz 2026: Brignone è subito competitiva. Scheib vince ancora
Le pagelle gigante femminile di Kronplatz 2026 evidenziano la pronta competitività di Federica Brignone, che ritorna in gara dopo nove mesi di assenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Podismo. In duemila alla ’Caretera’. L’azzurro Marazzoli vince la competitiva; In duemila alla White Marble Marathon di Carrara. Foto e classifiche; Dalla corsa allo street style, il ritorno delle sneakers più desiderate; Terni, maratona di San Valentino da record: Oltre duemila iscritti. Chiediamo comprensione e pazienza ai cittadini.
Podismo. In duemila alla ’Caretera’. L’azzurro Marazzoli vince la competitivaOltre 2000 podisti hanno invaso Rubiera per la 44ª edizione della Caretera che ha visto una gara competitiva e tre percorsi non competitivi. La prova agonistica su km 10 ha visto il successo ... ilrestodelcarlino.it
Nuovo arrivo in negozio! Tecnologia futuristica e vibrazioni anni Duemila si incontrano nelle nuove New Balance Abzorb 2000 Truffle Salt/Pink Salt! Caratterizzate da un design audace e progressivo, queste sneakers unisex offrono un comfort eccezionale g facebook