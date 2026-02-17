Poderi immobili energia | gli affari del Monaco-barone tra Lucignano e Subbiano

Il nome di Poderi è legato a una serie di operazioni immobiliari e energetiche che hanno attirato l’attenzione tra Lucignano e Subbiano, a causa delle sue molteplici attività e dei suoi interessi finanziari. La sua figura emerge come quella di un uomo che combina ruoli diversi, dalla religione alla finanza, e che si muove con un certo stile tra le montagne toscane e le terre scozzesi. Recentemente, ha messo in atto alcuni investimenti di rilievo, coinvolgendo proprietà rurali e progetti nel settore energetico.

La Finanza ha sequestrato terreni, fabbricati, conti correnti e società, tra cui la Oasi srl. Chi è il personaggio al centro dell'operazione? Chiesa, spiritualità, musica e business: i tanti volti del 53enne già nei guai per abusivismo finanziario e autoriciclaggio Nel suo curriculum si presenta come broker, come monaco presbitero, maestro di esicasmo trascendentale, arcivescovo della chiesa cattolica ecumenica ortodossa da lui fondata, barone di Strichen (Scozia), musicista e organista di pregio. Addirittura c'è chi sostiene che sia stato clavicembalista di Papa Ratzinger. Per la legge italiana però è un truffatore, sul quale grava una condanna (in primo grado) - per abusivismo finanziario e autoriciclaggio - a sei anni di reclusione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tutti gli affari di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation: ristoranti, disco-bar e immobili a CannesJacques e Jessica Moretti sono i titolari del Constellation, con attività che spaziano tra ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes.

Gli affari sono affari, anche se la politica di frequente prova a metter naso tra essiGli affari, spesso oggetto di interferenze politiche, seguono regole proprie.

