Pizzicato a fumare uno ' spinello' prima di andare a scuola | studente segnalato per possesso di hashish

Un giovane studente è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato a fumare uno spinello nel centro di Faenza, pochi minuti prima di entrare in classe. L’episodio si è verificato lunedì mattina, quando un agente in borghese della Polizia Locale ha sorpreso il ragazzo mentre consumava hashish. È stato dunque coinvolto per possesso di sostanze stupefacenti, con la scoperta che ha portato alla sua segnalazione ufficiale.

Un lunedì mattina iniziato con una segnalazione alla Prefettura per un giovane studente. Il ragazzo è stato sorpreso da un agente in borghese della Polizia Locale di Faenza mentre consumava uno spinello in pieno centro storico, poco prima dell’inizio delle lezioni. L’agente, transitando in una via centralissima, ha avvertito l’odore acre della sostanza provenire da due giovani seduti su alcuni scalini. Nonostante il tentativo di sbarazzarsi della sigaretta artigianale alla vista dell’ufficiale, che nel frattempo si era avvicinato e qualificato, il ragazzo, dietro richiesta, ha poi consegnato spontaneamente un'ulteriore dose conservata nelle sue tasche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Trovato con uno spinello in negozio: in casa aveva altre dosi di hashish e marijuana Trovato nell’auto con l'eroina e uno spinello: poi, in casa spuntano oltre 400 grammi di hashish. Arrestato 47enneUn 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Parma per aver nascosto oltre 400 grammi di hashish in casa e trovato in possesso di eroina e uno spinello nell’auto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un autista è stato pizzicato a Napoli a guidare senza patente adeguata un bus turistico classificato come mezzo pesante. https://auto.everyeye.it/notizie/guida-bus-turistico-patente-7-000-euro-multa-856576.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceboo facebook