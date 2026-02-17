pixel 9 invia file direttamente a ios come pixel 10

Il Pixel 9 invia file direttamente a iOS, come già faceva il Pixel 10, dimostrando un passo avanti nella compatibilità tra Android e Apple. Questa novità permette di condividere foto e documenti senza dover ricorrere a app di terze parti, facilitando le operazioni tra dispositivi diversi. La funzione, simile ad AirDrop, rende più facile scambiare contenuti tra i due sistemi senza interruzioni.

l’evoluzione di quick share con airdrop segna un importante passo verso una maggiore interoperabilità tra sistemi operativi. dall’annuncio storico di novembre 2025, la possibilità di scambiare contenuti tra dispositivi android e ios è diventata sempre più accessibile. ora la compatibilità si estende ai modelli della gamma pixel 9, potenziando la condivisione di file, foto e video in modo rapido e affidabile. quick share compatibile con airdrop arriva sui pixel 9. da oggi i dispositivi pixel 9, pixel 9 pro e pixel 9 pro xl supportano la funzionalità airdrop tramite quick share. ciò consente lo scambio seamless tra utenza android e ios, ampliando notevolmente la portata della funzione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

