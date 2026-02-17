pixel 10a prezzo e specifiche trapelano dai listini dei rivenditori in anticipo

Il Google Pixel 10a si fa notare nei listini dei rivenditori, svelando il prezzo e alcune caratteristiche prima dell’annuncio ufficiale. La fuga di dettagli arriva da vari negozi che hanno già inserito il dispositivo tra le offerte, lasciando intuire le sue specifiche tecniche e il costo previsto. È possibile che il lancio si avvicini rapidamente, considerando l’interesse mostrato dai negozianti.

Il rilascio del Google Pixel 10a è imminente e, in attesa della conferma ufficiale, arrivano anticipazioni da fonti commerciali e da operatori di telefonia. Le informazioni pubblicate da un rivenditore europeo e da un operatore statunitense delineano prezzo, design, specifiche e funzionalità attese, offrendo uno scenario chiaro su cosa aspettarsi dal modello di fascia media di Google. pixel 10a: prezzo, design e specifiche confermate. conferme ufficiali e dettagli preliminari. fonti europee e americane hanno pubblicato landing page e documenti che citano dati chiave, tra cui il processore, la dimensione dello schermo e le certificazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

