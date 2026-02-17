Pixel 10a prezzo e specifiche trapelano dai listini dei rivenditori in anticipo
Il Google Pixel 10a si fa notare nei listini dei rivenditori, svelando il prezzo e alcune caratteristiche prima dell’annuncio ufficiale. La fuga di dettagli arriva da vari negozi che hanno già inserito il dispositivo tra le offerte, lasciando intuire le sue specifiche tecniche e il costo previsto. È possibile che il lancio si avvicini rapidamente, considerando l’interesse mostrato dai negozianti.
Il rilascio del Google Pixel 10a è imminente e, in attesa della conferma ufficiale, arrivano anticipazioni da fonti commerciali e da operatori di telefonia. Le informazioni pubblicate da un rivenditore europeo e da un operatore statunitense delineano prezzo, design, specifiche e funzionalità attese, offrendo uno scenario chiaro su cosa aspettarsi dal modello di fascia media di Google. pixel 10a: prezzo, design e specifiche confermate. conferme ufficiali e dettagli preliminari. fonti europee e americane hanno pubblicato landing page e documenti che citano dati chiave, tra cui il processore, la dimensione dello schermo e le certificazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Pixel 10a rivale principale: prezzo e specificheL’iPhone 17e si prepara a sfidare il Pixel 10a, il principale rivale nel segmento entry-level.
Pixel 10a specifiche e prezzo confermati nell’ultimo leakUn nuovo leak rivela le specifiche e il prezzo del Google Pixel 10a, confermando le anticipazioni fatte nelle scorse settimane.
Google Pixel 10a First Look! Shocking Leaks, Specs & Release Date
Argomenti discussi: Il nuovo Pixel 10a non convince? C'è il Pixel 9a in offerta su Amazon con un ottimo prezzo; Pixel 10a svelato: ricarica a 45W e 7 anni di update a 499€; Pixel 10a si mostra prima del lancio: prezzo da 499€; Google Pixel 10, prezzo in picchiata: doppio sconto e minimo storico.
Google Pixel 10a: uscita, caratteristiche e tutto quello che devi sapereCon un prezzo che potrebbe scendere a 499 euro, il nuovo googlefonino punta su un software pulito, una ricarica finalmente veloce e l'incredibile promessa di ben 7 anni di aggiornamenti garantiti ... libero.it
Pixel 10a: scheda tecnica completa e prezzo di lancio svelati, inclusa la promoGoogle Pixel 10a arriva in Italia a 499 €, con Tensor G4, display OLED 120 Hz, ricarica a 45 W e Android 16 in versione pulita. smartworld.it
Google Pixel Watch 3: prezzo in crollo per il modello da 45mm (-55%) x.com
Buongiorno, vorrei chiedere un consiglio: nel mio caso mi conviene cambiare telefono Ho un Pixel 9 Pro da 1 anno e mi trovo nella condizione, causa problema hardware, di poterlo o riparare/sostituire o mandare indietro e avere il rimborso del prezzo d’acq facebook