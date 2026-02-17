Più divertente? Macché | il paradosso della nuova Formula 1

La Formula 1 sta vivendo un cambiamento che non piace a tutti: le nuove regole hanno portato auto più lente e piloti più nervosi. La causa principale sono le modifiche ai regolamenti, che hanno suscitato critiche tra gli appassionati e i team. Le squadre hanno speso milioni in aggiornamenti e ora si trovano a dover adattarsi a una realtà diversa, con meno spettacolo in pista.

Una rivoluzione indolore? Macché. L’inizio della nuova era della Formula 1 è stato segnato da dubbi, mugugni e anche critiche aperte. Max Verstappen, come al solito, non ha avuto remore definendola “una Formula E sotto steroidi”. Lewis Hamilton non è stato da meno, rincarando la dose: “Siamo veloci quanto una Formula 2”. E Fernando Alonso ci ha aggiunto un pizzico di sarcasmo: “Queste macchine, per come andiamo nelle curve, potrebbe guidarle anche il cuoco della nostra hospitality”. Insomma, una schiera di detrattori di tutto rispetto. Il motivo di tante recriminazioni è legato alla natura radicale dei cambiamenti nella guida necessari con le power unit ibride di seconda generazione, che debuttano quest’anno, assieme a tutte le altre novità che riguardano il telaio, l’aerodinamica attiva e le gomme più strette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

