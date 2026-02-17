Più divertente? Macché | il paradosso della nuova Formula 1
La Formula 1 sta vivendo un cambiamento che non piace a tutti: le nuove regole hanno portato auto più lente e piloti più nervosi. La causa principale sono le modifiche ai regolamenti, che hanno suscitato critiche tra gli appassionati e i team. Le squadre hanno speso milioni in aggiornamenti e ora si trovano a dover adattarsi a una realtà diversa, con meno spettacolo in pista.
Una rivoluzione indolore? Macché. L’inizio della nuova era della Formula 1 è stato segnato da dubbi, mugugni e anche critiche aperte. Max Verstappen, come al solito, non ha avuto remore definendola “una Formula E sotto steroidi”. Lewis Hamilton non è stato da meno, rincarando la dose: “Siamo veloci quanto una Formula 2”. E Fernando Alonso ci ha aggiunto un pizzico di sarcasmo: “Queste macchine, per come andiamo nelle curve, potrebbe guidarle anche il cuoco della nostra hospitality”. Insomma, una schiera di detrattori di tutto rispetto. Il motivo di tante recriminazioni è legato alla natura radicale dei cambiamenti nella guida necessari con le power unit ibride di seconda generazione, che debuttano quest’anno, assieme a tutte le altre novità che riguardano il telaio, l’aerodinamica attiva e le gomme più strette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verstappen al veleno: "Formula 1? Macché, sembra di guidare Formula E... sotto steroidi"Max Verstappen non le manda a dire dopo i test in Bahrein.
La formula Champions è divertente ma caotica, nemmeno il Benfica aveva capito che doveva segnare ancora un golLa partita tra Benfica e il suo avversario in Champions si è conclusa con un finale imprevedibile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: F1 Test Bahrain | Ferrari, Hamilton: Queste macchine sono più divertenti, hanno meno carico; Le nuove macchine piacciono? Max: Non è F1. Russell e Kimi: Divertenti. Leclerc: Super interessanti; Leclerc sta con Verstappen: Frase un po’ estrema, ma non sono le auto più divertenti da guidare; Verstappen, boccia le nuove regole: Questa F1 sembra una Formula E sotto steroidi.
Compañía Fantástica è il brand che questo inverno ci farà riscoprire il lato più divertente della modaCompañía Fantástica è il brand che questo inverno non ci farà rinunciare al divertimento e ai colori, a partire dalle sue tute da sci Chi ha detto che in inverno dobbiamo rinunciare ai colori ... vogue.it
Leggo. . Siparietto divertente tra Francesco Totti e Fabio Cannavaro sul palco di Betsson.sport, durante la presentazione dei nuovi progetti insieme a Roberto Baggio. Alla domanda all'ex capitano della Roma sul famoso rigore a cucchiaio contro l'Olanda a Eu facebook