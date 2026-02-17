Pista anarchica per i sabotaggi ai treni Pronte misure straordinarie per fermare i terroristi

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo i sabotaggi ai treni tra Roma e Firenze, avvenuti sabato scorso, che hanno causato numerosi ritardi e disagi. Secondo gli investigatori, dietro gli atti ci sarebbe una rete anarchica legata a un movimento radicale. Le autorità stanno valutando misure straordinarie per contrastare i gruppi che cercano di destabilizzare il sistema di trasporto. Gli agenti stanno analizzando i materiali trovati sui luoghi degli atti vandalici e hanno già identificato alcune persone sospettate di essere coinvolte.

Attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione per delinquere con finalità di terrorismo. Sono queste le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Roma nell'inchiesta sui sabotaggi che sabato hanno paralizzato la circolazione ferroviaria tra la Capitale e Firenze. Oggi è arrivata negli uffici dei magistrati l'informativa depositata dalla Polizia ferroviaria e dalla Digos, con la ricostruzione dettagliata delle manomissioni lungo la direttrice dell'Alta velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni. Gli investigatori parlano di azioni mirate e premeditate. All'altezza di via di Villa Spada, nel territorio della capitale, ignoti hanno manomesso un pozzetto tecnico danneggiando alcuni cavi di linea, trovati bruciati.