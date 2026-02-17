Pisa vittima del calcio spezzatino E giocare la domenica è quasi utopia

Il Pisa non disputa partite di campionato la domenica, una scelta che rende difficile seguire le partite in orari tradizionali. Questa decisione, presa per motivi organizzativi, ha causato disappunto tra i tifosi che trovano complicato seguire le partite durante la settimana. La conseguenza è che il calcio a Pisa sembra sempre più frammentato, con poche possibilità di vivere gli incontri in modo semplice e diretto.

di Lorenzo Vero Il Pisa in questo campionato di Serie A non gioca nel fine settimana. È un dato di fatto. Dopo i due anticipi del venerdì contro il Verona e il Milan, adesso alla squadra di Oscar Hiljemark aspettano due posticipi del lunedì, contro la Fiorentina e il Bologna, per altro in un orario bizzarro e anche, senza che nessuno se ne abbia a male, irrispettoso per i tifosi che lavorano, quale le 18:30 di un giorno feriale. Così, in attesa di scoprire la data e l’orario della partita di Torino contro la Juventus, possiamo asserire che il Pisa tornerà a giocare nel fine settimana non prima dell’8 marzo, dall’ultima volta che è stata il 31 gennaio, quando sabato pomeriggio all’Arena la sconfitta col Sassuolo costò la panchina a Gilardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

