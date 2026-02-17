Piombino in festa | il carro di Cicciolo sfida il vento e celebra la tradizione carnevalesca

Il Carnevale di Piombino ha preso vita il 17 febbraio 2026, quando il grande carro di Cicciolo, creato dall’artista Rudy Mazzone, ha sfidato il vento forte che soffiava sulla città. La manifestazione si è svolta tra allegria e tradizione, attirando centinaia di spettatori lungo le strade. Il vento ha tentato di fermare la sfilata, ma il carro ha continuato a sfilare, decorato con colori vivaci e dettagli curati. Piombino si è riempita di musica e di persone che hanno celebrato il carnevale con entusiasmo.

Carnevale di Piombino: Tra Arte, Tradizione e un Vento Imprevedibile. Piombino si è colorata di festa il 17 febbraio 2026 con un Carnevale che ha visto protagonista il maestoso carro di Cicciolo, opera dell’artista Rudy Mazzone. L’evento, un pilastro della tradizione locale, ha attirato una vasta partecipazione nonostante l’annullamento del tradizionale falò a causa delle forti raffiche di vento, dimostrando la resilienza e lo spirito di una comunità legata alle proprie radici. Un Simbolo di Identità in Movimento. Il cuore pulsante del Carnevale di Piombino è stato senza dubbio il carro di Cicciolo, iconica maschera della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Melicucco celebra il Capodanno tra tradizione e comunità: migliaia di visitatori in festaMelicucco si prepara a vivere il Capodanno, un momento di incontro e tradizione per la comunità locale. Summonte celebra la Befana: festa, musica e tradizioneIl Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, invita la comunità e i visitatori a partecipare alla tradizionale festa della Befana, che si svolgerà martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 18. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piombino, la festa degli anniversari matrimoniali; Piombino Dese celebra dieci anni della Festa del Ringraziamento: giovani, trattori e futuro; Pisa, la benedizione del vescovo a fidanzati e sposi; Serie B - Dany Basket Quarrata, altra battuta d'arresto con Piombino. Piombino, la festa degli anniversari matrimonialiDomenica 15 febbraio il vescovo di Massa Marittima e Piombino Carlo Ciattini ha incontrato tante famiglie per la festa degli anniversari matrimoniali.< toscanaoggi.it Azienda Agricola Nonno Angelo. Caesars · Jerk It Out (Jason Nevins Extended Remix). Il primo stand non si scorda mai... Festa del Ringraziamento di Piombino Dese facebook