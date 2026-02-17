Pino e gli Anticorpi arrivano a Seriate | Portiamo tante risate la comicità è terapeutica

Pino e gli Anticorpi sono arrivati a Seriate per portare un'ora di risate e divertimento, spinti dalla voglia di far sorridere il pubblico dopo mesi difficili. Durante lo spettacolo, il comico presenta i personaggi più amati della televisione e introduce anche nuovi sketch, passando dal comico-spalla alla stand-up e alla clowneria. La serata promette di essere un mix di generi diversi, pensato per coinvolgere tutti gli spettatori.

"In questo spettacolo proponiamo una carrellata dei nostri personaggi più conosciuti tramite la televisione ma anche una serie di momenti che attraversano i vari generi della comicità spaziando tra il comico-spalla, lo sketch televisivo, la stand-up comedy e la clowneria. La cifra distintiva è la risata: il pubblico potrà trascorrere una piacevole serata all'insegna del divertimento". Così Stefano Manca che insieme al fratello Michele forma il duo comico Pino e gli Anticorpi, illustra "Zeitgeist – Lo spirito dei tempi. comici", in scena venerdì 20 febbraio alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate.