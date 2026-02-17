Pilotto diserta il convegno con l’ex alleata

Paolo Pilotto, sindaco di Monza, ha deciso di non partecipare al convegno “Fili interrotti” dopo aver ricevuto l’invito dall’associazione Connetti Monza e Brianza. La sua assenza conferma le tensioni tra lui e l’ex alleata, che si sono acuite negli ultimi mesi. Pilotto ha comunicato la sua scelta tramite una nota ufficiale, spiegando di avere altri impegni improrogabili. La manifestazione si svolgerà venerdì 27 febbraio al Binario 7, attirando diversi rappresentanti del settore.

Un diniego che certifica una frattura ormai difficile da ricomporre. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha declinato con una nota ufficiale l'invito dell'associazione Connetti Monza e Brianza al convegno "Fili interrotti", in programma venerdì 27 febbraio al Binario 7, dedicato alla Monza del futuro. Una scelta dietro cui pende il rapporto oramai logorato con la sua presidente, Giada Turato, ex assessora della giunta Pilotto (i due in foto), estromessa a sorpresa il 22 agosto 2024. Una decisione maturata in un clima di tensioni interne e culminata con la sostituzione affidata a Irene Zappalà per la delega alla Mobilità.