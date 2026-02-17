Pier Silvio Berlusconi | ruolo carriera e strategia nei media europei

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di investire nella crescita dei canali televisivi italiani e europei, spinto dalla crescente pressione delle piattaforme online. Con il ruolo di amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, ha promosso nuove strategie per espandere la presenza del gruppo in diversi paesi del continente. L’obiettivo è rafforzare l’offerta televisiva tradizionale, puntando su contenuti innovativi e collaborazioni con partner locali.

Pier Silvio Berlusconi è una delle figure centrali del panorama dei media europei contemporanei. Amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, il gruppo nato dall’evoluzione di Mediaset, guida da anni un percorso di trasformazione industriale che punta a rafforzare la presenza del broadcasting europeo in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle piattaforme globali. Il suo profilo manageriale si colloca all’interno di una fase di profondo cambiamento del settore audiovisivo, caratterizzata dalla pressione delle big tech, dall’evoluzione delle abitudini di consumo e dalla necessità di costruire modelli sostenibili su scala internazionale. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Pier Silvio Berlusconi: ruolo, carriera e strategia nei media europei Pier Silvio Berlusconi guida la classifica della reputazione online e rafforza il ruolo dell’Italia nei media europei Pier Silvio Berlusconi annuncia l’ingresso di MFE nei media portoghesi con l’acquisizione di Impresa Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa italiana Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marina Berlusconi torna a incalzare Tajani. Ecco cosa potrebbe cambiare in Forza Italia; Pier Silvio Berlusconi e MFE: perché M6 è un asset chiave nel consolidamento europeo; Marina Berlusconi stronca Falsissimo e ne critica duramente i contenuti; Selvaggia Lucarelli al GFVip, cosa succede con la Rai e Ballando Con Le Stelle: gli accordi per il futuro. Pier Silvio Berlusconi rompe gli equilibri: Meloni osserva, ecco cosa sta succedendoLa famiglia Berlusconi valuta un ruolo attivo in politica. Tra le mosse di Marina, l’ipotesi Pier Silvio e il futuro di Forza Italia verso il 2027. monza-news.it Pier Silvio Berlusconi porta le ATP Finals su Mediaset, accordo in chiaro dal 2026Mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi: rafforzare lo sport free to air puntando sul tennis in crescita. L’acquisizione delle ATP Finals è considerata sostenibile per Mediaset. msn.com Nella settimana del Festival Mediaset sceglie soap turche e repliche, mentre Rete 4 e Italia 1 restano in assetto ordinario. Pier Silvio Berlusconi aveva minacciato sfaceli dopo il megafono di Giletti & company a Corona, ma ora abbassa i toni e tende la mano: « facebook E la Rai di Giorgia Meloni regala a Pier Silvio Berlusconi le finali di Tennis di Torino. Sinner e Alcaraz fanno audience e portano soldi. La Rai degli amichetti lascia tutto a Mediaset degli alleati. Che scandalo x.com