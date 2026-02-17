Picaflor | la nuova collana latinoamericana di Les Flâneurs

Les Flâneurs ha lanciato Picaflor, una nuova collana dedicata alla letteratura latinoamericana, portando in Italia le voci più autentiche della regione. La collana si distingue per la scelta di autori emergenti e classici, con edizioni che puntano a raccontare storie di vita intense e spesso sconosciute al pubblico italiano. Tra i primi titoli, spiccano romanzi che affrontano temi come l’identità, la migrazione e le tradizioni popolari, offrendo ai lettori un assaggio della cultura latinoamericana.

Picaflor: la nuova collana di Les Flâneurs che porta in Italia la vitalità della letteratura latinoamericana. Con Picaflor, Les Flâneurs Edizioni apre una finestra vibrante sul panorama letterario latinoamericano contemporaneo. Il nome della collana, che in spagnolo indica il colibrì – "volatile per eccellenza dell'America latina, che incarna un ossimoro di forza e delicatezza" – diventa manifesto di un progetto editoriale che vuole unire leggerezza e intensità, tradizione e nuove visioni. Diretta dalla scrittrice, traduttrice e antropologa culturale Lucia Cupertino, Picaflor nasce per raccontare la pluralità delle voci ispanoamericane, mettendo in dialogo narrativa, poesia, saggistica e quelle scritture ibride che sfidano i confini di genere.

