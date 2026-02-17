Piazza minacce e asta congelata | la sentenza su un’aggiudicazione bloccata

Il 2 ottobre 2023, a Pomigliano d’Arco, un uomo si presenta in piazza Mercato per concludere l’acquisto di un terreno all’asta a Saviano, ma la sua richiesta viene fermata a causa di minacce e una sentenza che ha congelato l’intera procedura. La disputa riguarda un’asta pubblica che si è complicata dopo che sono emersi messaggi minacciosi e un procedimento giudiziario che ha bloccato l’assegnazione. Un dettaglio che rende ancora più tesa la situazione: il terreno in questione si trova vicino a un’area commerciale molto frequentata.

Il 2 ottobre 2023, a Pomigliano d’Arco, in Piazza Mercato, un uomo si presenta per perfezionare l’aggiudicazione di un terreno messo all’asta a Saviano. L’importo stabilito è di 36 mila euro. È l’aggiudicatario provvisorio. L’appuntamento è fissato presso lo studio del curatore fallimentare.Non riuscirà a completare la procedura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, prima di formalizzare l’acquisto viene avvicinato e circondato dal precedente proprietario del terreno e da altre quattro persone.La scena si svolge all’esterno, in uno spazio pubblico, ed è ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Guerra in piazza, business online: il manifesto-brand di Zerocalcare per Askatasuna all’asta su e-Bay a 180€ Questa mattina su eBay è stata messa all’asta un’opera di Zerocalcare, il celebre fumettista di culto. Minacce sul lavoro e niente stipendio, è reato di estorsione: la sentenza Recentemente, una sentenza ha chiarito come le minacce sul lavoro tese a ottenere lo stipendio rappresentino un reato di estorsione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pugno e minacce prima dell’ asta: arriva la sentenza nel processo con rito abbreviato; Fantacalcio, lite per l'asta di riparazione: dipendente del supermercato preso a calci e pugni; Acilia, follia al Fantacalcio: aggredisce il rivale al supermercato dopo l’asta; Estorsione, turbativa d’asta e incendi: scatta il blitz antimafia, 7 persone arrestate. Cortei Askatasuna, attivisti radicali sdraiati in piazza contro 'minacce e violenza'Si sono sdraiati sul selciato di piazza Cln, a Torino, per dire no alle minacce e no alla violenza alla vigilia delle manifestazioni antagoniste pro Askatasuna annunciate nel capoluogo piemontese. L ... ansa.it Iran: proteste di piazza e minacce dagli Stati Uniti. Ispi, crisi in atto può assumere una dimensione internazionaleUna nuova ondata di proteste attraversa l’Iran stretto nella morsa della stagnazione e della crisi economica. Da giorni i manifestanti scendono in piazza paralizzando diverse città del Paese ... agensir.it AGGRESSIONE AL BAR IN PIAZZA GARIBALDI: 60ENNE A PROCESSO PER TESTATA E MINACCE Vecchi rancori, forse legati al mondo dello spaccio, che sfociano in violenza davanti a un bancone. Si apriranno il prossimo 21 giugno le porte del Tribunale facebook Anni di minacce e botte, poi lei lo lascia e lui piazza un Gps in auto per controllarla x.com