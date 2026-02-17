Pesca sportiva | al via il ripopolamento per Chiascio Topino e Nera

La Regione ha avviato oggi un intervento di ripopolamento nei fiumi Chiascio, Topino e Nera, portando in tutto 17 quintali di trote iridee sterili, per preparare la stagione di pesca sportiva che inizia domenica. La collaborazione con le associazioni di pescatori permette di distribuire le trote in modo mirato, garantendo un buon avvio alla pesca alla trota nella zona. Un operatore sta già scaricando le prime sacche di pesce nel fiume Topino, vicino a Rasiglia, per favorire l’attività dei pescatori locali.

Domenica c'è l'apertura della pesca alla trota. La Regione in collaborazione con le associazioni dei pescatori sportivi, in vista del via alla stagione effettuerà da oggi al 20 febbraio un intervento di ripopolamento ittico pari a 17 quintali di trote iridee sterili nei fiumi Chiascio, Topino e Nera. Il programma di ripopolamento è stato reso possibile grazie al parere favorevole del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), espresso con Decreto direttoriale della direzione generale per il Patrimonio naturalistico e mare (Pnm) n. 232 del 30 aprile 2024. Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere di Ispra (Delibera Snpa n.