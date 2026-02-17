Perse la vita a 39 anni in un incidente stradale un convegno per ricordare il pm Giovanni Romano

Giovanni Romano, il magistrato deceduto a 39 anni in un incidente stradale mentre si recava a Caltanissetta per un’udienza, sarà commemorato in un convegno organizzato nell’aula magna del palazzo di giustizia di Palermo. Romano ha perso la vita a causa di uno scontro tra la sua auto e un altro veicolo, durante il suo tragitto. A sei anni dalla sua morte, amici e colleghi si riuniscono per rendere omaggio alla sua memoria.

L'iniziativa intitolata "Per Giovanni" si svolgerà domani (mercoledì 18 febbraio) a partire dalle 9.30 ed è organizzata dalla sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione nazionale magistrati che vuole appunto omaggiare la memoria del sostituto procuratore in servizio ad Enna, ricordato da tutti per il rigore professionale, l’equilibrio e la profonda umanità. Accanto al lavoro coltivava una sincera passione per lo sport, vissuto come scuola di lealtà e disciplina, e per la letteratura, che arricchiva il suo sguardo attento alle persone e alla complessità delle vicende umane. Nel corso della mattinata sarà proiettato per gli studenti di due istituti superiori il film "Palazzina Laf" di Michele Riondino, sui temi della dignità e della sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Si è tenuto oggi, 4 gennaio, il quarto memorial di calcio a 5 dedicato a Kevin Losito, giovane di Torchiarolo scomparso in un incidente stradale sette anni fa.

Tragedia nel mondo del calcio: Ethan McLeod, giovane promessa del Macclesfield, ha perso la vita a soli 21 anni in un tragico incidente stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.