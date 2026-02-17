Pericolo valanghe il Comune di Bardonecchia evacua borgata Rochemolles | nuova sistemazione per 38 persone
Il Comune di Bardonecchia ha deciso di evacuare Rochemolles ieri pomeriggio, a causa del pericolo di valanghe che minaccia le case del borgo. La sindaca Chiara Rossetti ha firmato un’ordinanza per proteggere le 38 persone che vivono lì, impedendo l’accesso e bloccando le strade. La decisione arriva dopo che le previsioni meteo hanno segnalato un aumento del rischio di slavine nella zona. La frazione rimane isolata mentre si cercano soluzioni per mettere in sicurezza gli abitanti.
Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, a causa del forte rischio di valanghe, ha firmato un'ordinanza che dispone l'immediata evacuazione della frazione di Rochemolles, con divieto di accesso all'abitato e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale. Il provvedimento resterà in vigore fino alla riduzione del rischio, valutato dalla commissione locale valanghe. Il provvedimento riguarda otto residenti nella frazione e 30 turisti, quasi tutti stranieri, ospiti del residence Lo Chalet della Guida. È stato aperto un punto di accoglienza al Palazzo delle Feste del paese che ha poi indirizzato gli interessati verso altre strutture ricettive.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scialpinisti in pericolo sulle Alpi: interventi ravvicinati salvano dieci persone travolte da valanghe in zone diverse
Due valanghe si sono staccate in poche ore sulle Alpi italiane, travolgendosi a vicenda e mettendo in pericolo dieci scialpinisti.
Ancora pericolo valanghe sulle montagne: grado 3 per tutto il weekend
Il bollettino valanghe segnala che il rischio di slavine nelle montagne del Friuli Venezia Giulia è di livello 3, marcato, fino a lunedì 16 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
