Pericolo valanghe il Comune di Bardonecchia evacua borgata Rochemolles | nuova sistemazione per 38 persone

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, a causa del forte rischio di valanghe, ha firmato un'ordinanza che dispone l'immediata evacuazione della frazione di Rochemolles, con divieto di accesso all'abitato e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale. Il provvedimento resterà in vigore fino alla riduzione del rischio, valutato dalla commissione locale valanghe. Il provvedimento riguarda otto residenti nella frazione e 30 turisti, quasi tutti stranieri, ospiti del residence Lo Chalet della Guida. È stato aperto un punto di accoglienza al Palazzo delle Feste del paese che ha poi indirizzato gli interessati verso altre strutture ricettive.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Due valanghe si sono staccate in poche ore sulle Alpi italiane, travolgendosi a vicenda e mettendo in pericolo dieci scialpinisti.

Il bollettino valanghe segnala che il rischio di slavine nelle montagne del Friuli Venezia Giulia è di livello 3, marcato, fino a lunedì 16 febbraio.

