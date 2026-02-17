Perché non così a Napoli? Lang sibillino | nuova stoccata a Conte

Noa Lang ha criticato la gestione di Antonio Conte dopo aver segnato una doppietta decisiva contro la Juventus, nel match di Champions League a Istanbul. L’olandese, che ha lasciato il Napoli a gennaio per trasferirsi al Galatasaray, ha spiegato che non si sente più a suo agio in Italia e ha evidenziato le differenze tra le due esperienze. Durante l’intervista, Lang ha ricordato il suo passato a Napoli, dove non ha avuto molte opportunità, e ha sottolineato come la sua carriera abbia preso una direzione diversa.

Noa Lang ha parlato ai microfoni Sky Sport dopo la serata di gloria con la maglia del Galatasaray. L’olandese, passato club turco a gennaio dal Napoli, ha siglato una doppietta molto speciale nel 5-2 dei suoi contro la Juventus nell’andata dei playoff di Champions League. Nella sua intervista, non si è esposto sulle differenze rispetto al suo rendimento al Napoli, ma ha evidenziato ancora il maggiore amore ricevuto nella piazza turca. Lang pizzica ancora il Napoli: le sue parole. L’attaccante ha risposto così alla domanda del giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il quale gli chiedeva come mai non si era vista questa “versione” di Noa Lang con la maglia del Napoli: “Preferisco parlare di adesso, del Galatasaray. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Perché non così a Napoli?”, Lang sibillino: nuova stoccata a Conte Napoli, via Lang: assalto a Giovane. Cifre e perché Conte lo vuole subitoIl Napoli punta a rafforzare il reparto offensivo con Giovane Santana, giovane talento di 22 anni proveniente dal Verona. Leggi anche: Neres-Lang, la nuova coppia che accende il Napoli di Conte Conte dopo Napoli-Qarabag: Il Napoli non era morto. È stata una serata speciale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A cosa serve davvero l’aspirina e perché non è un farmaco così innocuo come si crede?…; Quante risse tra gli eredi di Jung; Perché non sappiamo parlare ai giovani di eros nel modo giusto; Aspettavamo da due anni questo trapianto, ma non è andata come speravamo. Mi hanno chiamato dopo l'operazione dicendomi che c'era un problema e il cuoricino non partiva. All'inizio non mi sono fatta troppe domande, perché il dolore era troppo grande. Trattato come un cane. Questo dice Victor tra le altre cose. É stato bello. Tu qui sei diventato un calciatore forte, noi con te abbiamo vinto uno scudetto. Finiamola qui, Victor. Finiamola qui. E porta rispetto per come ti ha trattato Napoli ed il Napoli. Così come no facebook Il Napoli scende in campo così #NapoliRoma x.com