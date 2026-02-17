Perché James Van Der Beek era finito quasi sul lastrico | dai problemi col fisco alle cure per il cancro

A pochi giorni dalla scomparsa di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio dopo una lunga battaglia contro il tumore al colon-retto, nuovi dettagli gettano luce sugli ultimi anni della sua vita. A riportarli è il magazine Hello!, che cita documenti fiscali e indiscrezioni emerse negli Stati Uniti. Scopriamo di più. La vicenda è uscita allo scoperto dopo la morte dell’attore – volto iconico di Dawson's Creek – quando la moglie ha chiesto aiuto per i 6 figli e Hollywood ha riposto con una raccolta fondi e un gesto record di solidarietà. Secondo la vedova dell’attore Kimberly Van Der Beek a gravare sulle finanze di famiglia sono state anche le costose e pesanti cure a cui è stato sottoposto James. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

James Van Der Beek si trova in difficoltà.

L’attore James Van Der Beek ha messo all’asta i cimeli della sua carriera per pagarsi le cure contro il cancro.

