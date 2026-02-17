Perché Eteri Tutberidze non accompagna Adeliia Petrosian a Milano Cortina 2026? La motivazione

Ad apertura dello short program individuale femminile di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tuttora in corso, ha fatto il suo debutto la russa Adeliia Petrosian, atleta che gareggia in qualità di “atleta neutrale”, dopo aver ricevuto l’ok da parte dell’International Skating Union. La diciottenne, che ha confezionato uno short program individuale femminile, è allenata da Eteri Tutberidze, uno dei coach più importanti della scena internazionale divenuta molto nota durante i Giochi di Pechino 2022 per via dello scandalo legato alla positività al doping di Kamila Valieva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Brignone portabandiera a Milano Cortina 2026, la madre: “Fede felicissima, motivazione in più”Federica Brignone sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, Polonara tedoforo accompagna la torcia fuori dallo Stadio dei Marmi

Chi è Adeliia Petrosian, la pattinatrice russa che balla come Michael Jakson e stasera parte favorita per la vittoria alle Olimpiadi Milano Cortina 2026Nessuno la conosce perché negli ultimi anni non è potuta uscire dalla Russia. Ma Adeliia Petrosian è la pattinatrice più forte del mondo e stasera sul ghiaccio vedremo uno spettacolo d'èlite ... vogue.it

Tutberidze, la «cattiva» del pattinaggio su ghiaccio è a Milano: scampò a un attentato, il caso Valieva, i metodi approvati solo da PutinLa presenza ai Giochi dell'allenatrice — tanto vincente quanto discussa per il duro trattamento riservato alle sue giovanissime allieve — imbarazza la Wada: «Non abbiamo prove contro di lei» ... corriere.it

Adeliia Petrosian sul ghiaccio di Milano Cortina 2026: 18 anni, russa, senza bandiera e senza inno. Unica erede di una dinastia proibita sul ghiaccio, allevata da Eteri Tutberidze nella fabbrica più straordinaria e spietata del pattinaggio mondiale: il Sambo-70 facebook

Oggi alle Olimpiadi non perdetevi la ginnasta "neutrale" russa Petrosyan, che raccoglie fondi per l'esercito russo. E la sua allenatrice Eteri Tutberidze, amica di Putin, la cui ultima atleta olimpica (Kamila Valieva) si e' beccata 4 anni per doping Buon olimpiad x.com