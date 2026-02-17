Per le nuove generazioni il museo deve diventare il luogo delle narrazioni

Il Forum giovani e musei, alla sua terza edizione, rivela come l’interesse dei ragazzi sotto i 30 anni per le esposizioni sia influenzato dalla mancanza di occasioni coinvolgenti e di programmi pensati per loro. La manifestazione si svolge in un momento in cui i giovani cercano esperienze più dirette e interattive, ma spesso trovano ambienti museali poco stimolanti. Un esempio concreto è la bassa partecipazione alle iniziative dedicate alle nuove generazioni, che dimostra la necessità di rinnovare i metodi di comunicazione e di coinvolgimento.

Un'offerta e una domanda che fanno fatica a dialogare ma le cui potenzialità d'incontro permetterebbero uno scatto in avanti da parte dei musei nel coinvolgere di più il segmento meno considerato in Italia nella fruizione museale, ovvero i giovani dalla scuola secondaria di secondo grado all'inizio dell'età lavorativa. È questo l'obiettivo che si fa strada dalla terza edizione del Forum giovani e musei, realizzato nell'ambito di un accordo siglato nel 2024 fra la Direzione generale musei e la società benefit Among, in collaborazione con Musei in Comune Roma e Icom. Se il profilo del visitatore tipo emerso dalla ricerca è chiaro – laureato, under 25, che vive in un contesto metropolitano – meno evidente è il modo con cui i musei potrebbero aumentarne la partecipazione.