Per la prima volta in Italia Amazon ottiene la certificazione Happy Trainee | attiva anche nel centro di San Salvo

Amazon ha ricevuto per la prima volta in Italia la certificazione Happy Trainee, grazie all'impegno nel centro di San Salvo. La certificazione riconosce le aziende che garantiscono un'esperienza positiva ai giovani in stage e apprendistato. Amazon ha implementato programmi di formazione e supporto specifici per i tirocinanti, creando un ambiente di lavoro più coinvolgente.

Si tratta di una certificazione che valorizza le aziende in grado di offrire un’esperienza di qualità a tirocinanti e apprendisti Per la prima volta in Italia, Amazon ha ottenuto la certificazione Happy Trainee che valorizza le aziende in grado di offrire un’esperienza di qualità a tirocinanti e apprendisti. L’iniziativa ha coinvolto anche il centro di distribuzione di San Salvo. Si tratta di un traguardo che celebra l'eccellenza nella formazione dei più giovani. “Per Amazon Italia, questo è il primo anno di conseguimento della certificazione: un traguardo che conferma l’attenzione con cui progettiamo percorsi di apprendimento concreti all’interno di un contesto di supporto e sviluppo delle competenze.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Amazon ottiene certificazione Top Employer 2026 Italia per sesto anno consecutivoAmazon riceve per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026.

Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia: stop anche alle consegne testate a San SalvoAmazon ha annunciato la sospensione del progetto Prime Air in Italia, incluso l’intervento di consegne con droni inizialmente testato a San Salvo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.