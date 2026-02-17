Pensioni l' aumento dell' età è ufficiale | dalla vecchiaia all' anticipata quanti anni serviranno per l' uscita dal lavoro dal 2027

Il governo ha confermato che l'età pensionabile aumenterà ufficialmente a partire dal 2027, a causa delle esigenze di bilancio e di sostenibilità del sistema. Dal prossimo anno, servirà un mese in più di lavoro rispetto a oggi per poter andare in pensione, e questo incremento si applicherà a tutte le categorie. La scelta mira a garantire la stabilità del sistema previdenziale in un periodo di invecchiamento della popolazione. La misura coinvolgerà milioni di lavoratori italiani, che dovranno pianificare con attenzione il proprio futuro.

Pensioni. Ora è ufficiale. Dal 2027 ci vorrà un mese in più di lavoro prima di poterlo lasciare e dall'anno successivo, il 2028, entrerà in vigore l’aumento completo di tre mesi per raggiungere l'età pensionistica. Pensioni, ufficiale l'aumento dell'età di uscita dal lavoro L’Inps ha infatti recepito e tradotto nelle proprie procedure operative - preparandosi a gestire i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione nei prossimi anni - le disposizioni contenute nell'ultima legge di bilancio e nel decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sull'“Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nuova grana pensioni per il governo: “Dal 2029 nuovo aumento dell’età di uscita. Per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi”Il governo ha annunciato un nuovo aumento dell’età pensionabile, previsto dal 2029, con l’innalzamento a 67 anni e 6 mesi per la pensione di vecchiaia.

