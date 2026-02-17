Peccioli allevamento abusivo | suini maltrattati e denutriti Denunciate tre persone

I carabinieri forestali di Peccioli hanno smantellato un allevamento abusivo di suini, trovando animali malnutriti e maltrattati, e hanno denunciato tre membri della stessa famiglia di Legoli. Durante l’ispezione, i militari hanno trovato i suini in condizioni di evidente sofferenza, con pochi cibo e acqua disponibili.

Lo ha reso noto l’Arma precisando che l’operazione dei forestali di Pontedera è scattata in “un’area agricola di proprietà privata: all’ispezione hanno preso parte, oltre ai carabinieri forestali, i veterinari dell’Asl Toscana nord ovest e il personale della polizia municipale di Peccioli”. L’allevamento, aggiungono i militari, “non è mai stato registrato presso la Banca Dati Zootecnica né comunicato alle autorità competenti e la struttura, totalmente sconosciuta ai controlli sanitari, ospitava 61 esemplari di suini privi di marchi identificativi o dispositivi di tracciabilità: durante il controllo sono state riscontrate strutture fatiscenti, assenza di igiene e benessere, sofferenza e morte con gli animali stipati in capannoni con cedimenti strutturali e aree recintate realizzate con materiali di recupero potenzialmente pericolosi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

